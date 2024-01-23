حسن عبدالله يكشف تفاصيل شخصيته في "حدوتة منسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ينتظر الفنان حسن عبدالله عرض مسلسل "حدوتة منسية" في 27 يناير الجاري، على قناة CBC، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في العمل.

ويجسد حسن شخصية شاب يُدعى "أشرف" تربطه علاقة حب بالفنانة ريم سامي التي تلعب دور تقى، فيما تجسد الفنانة سوسن بدر شخصية والدتها.

وقال حسن في بيان صحفي إن أشرف يقع في العديد من المشاكل مع أشقاء تقى طوال أحداث المسلسل بسبب علاقة الحب التي تنتهي بالزواج وستحدث مشاكل بين أشرف وتقى أثناء المسلسل خصوصا أنه وحيد والدته وتعتقد تقى أن والدته تسيطر عليه فتزداد المشاكل بينهما، حتى يثبت لها العكس.

يشار إلى أن مسلسل "حدوتة منسية" إخراج محمد محيي الدين، بطولة الفنانة سوسن بدر والفنان أحمد فهيم والفنان محمود حجازي والفنانة عبير صبري والفنانة نانسي صلاح والفنان هشام إسماعيل والفنانة ريم سامي والفنان طارق صبري والفنان محمد علي رزق والفنان أحمد صيام والفنانة هبة عبدالغني والمسلسل تأليف محمود حمدان، ويعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة cbc الساعة ٨ مساء ابتداء من يوم ٢٧ يناير.

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