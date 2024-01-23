نقل أحمد العوضي الى المستشفى. وياسمين عبد العزيز في أول ظهور بعد انفصالهما رسميًا

يتواجد الممثل المصري، أحمد العوضي، في المستشفى وذلك بعد تعرّضه لأزمة صحيّة مفاجئة قبل يومين استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وكشف مصدر مقرّب من العوضي لـ “الوطن” المصرية، أن الأخير نُقل إلى المستشفى، يوم الأحد الفائت ولا زال متواجدًا فيها حتى الآن. مضيفًا أنه بخير ومن المقرر مغادرته المستشفى، خلال الساعات المقبلة ولكن دون الكشف عن تفاصيل وعكته الصحيّة.

من جانبها، شاركت الممثلة ياسمين عبدالعزيز المتابعين عبر حسابها على انستغرام بصورة ظهرت فيها جذابة ومتألقة من جلسة تصوير خاصة بأحدى العلامات التجارية العالمية بصفتها الوجه الاعلاني لهذه العلامة.

يُعد ظهور ياسمين عبد العزيز هو الأول لها بعد اعلان انفصالها رسميًا عن أحمد العوضي الاسبوع الفائت. لمتابعة تفاصيل الازمة: بعدما نفت خيانة أحمد العوضي لها، ايتن عامر لياسمين عبد العزيز” احنا مالنا؟”…وهكذا تدخّلت مايا دياب