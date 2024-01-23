أصالة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "صندوق"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة السورية أصالة عن موعد طرح فيديو كليب لأغنيتها "صندوق"، وذلك يوم الخميس المُقبل 25 كانون الثاني/يناير.

وشاركت أصالة متابعيها منشور عبر حسابها الرسمي، قالت فيه: "ترقبوا فيديو كليب صندوق، لأيقونة الشرق أصالة، من الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي، الخميس 25 يناير، السادسة مساءً بتوقيت السعودية".

كما كشفت أصالة عن بعض كلمات الأغنية قائلة: "عـ البال يا ضحكة أبي، عـ البال يا أول صبي جابلي غزل البنات».

وظهر في أول الفيديو كليب فتاة صغيرة في منزل قديم.

يذكر أن أصالة كانت قد طرحت مؤخرًا 6 أغنيات من ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وهي: "رجل مثالي، ولما بنتجاهل، وفوق، ومارس، وإبريل، ومانجا، والأخبار الحلوة".

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