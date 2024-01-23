بوراك دينيز خائف ويفكّر في الإنتقال لمنزل جديد..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان الممثل التركي بوراك دينيز يواجه خلافا مع صاحب المنزل الذي استأجره ويعيش فيه، ويفكّر في الإنتقال لمكان آخر، اذ قال بوراك لأصدقائه: "أخاف من صاحب المنزل ، يجب أن أجد منزل جديد وأنتقل فورًا".



على صعيد آخر كان قد شارك بوراك دينيز صورة له خلال قضائه بعض الوقت في إحدى الدول الأوروبية. وخلال جولته السياحية زار إحدى الكنائس الضخمة والمعروفة، والتقط بعض الصور له خلال تواجده هناك، وشارك صورة ظهر فيها وهو واضعاً "رجل فوق رجل"، ما يعتبر تصرفاً غير مقبولاً في الكنيسة، لأنه لا يجب الجلوس فيها بهذه الطريقة وأمام المذبح.