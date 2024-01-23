نجمة تُعلن رغبتها بالزواج من رجل سعودي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي ريم البلوشي عن حبها للزواج من رجل سعودي.

اذ قالت: "ادعولي، الله يرزقني أن أتزوج رجلاً سعودياً. سأتزوج سعودياً بطريقتي الخاصة، كلما سافرت إلى السعودية، سأبحث هناك عن زوج".

على صعيد آخر كانت قد أثارت ريم البلوشي جدلا في السابق بين الجمهور بعد أن أعلنت أنها خلعت الحجاب وظهرت من دونه على صفحاتها.

واتخذت ريم هذا القرار بعد ما يقارب الـ 3 أشهر فقط على ارتدائه بسبب حالتها النفسية سيئة على إثر وفاة والدتها، وأعلنت وقتها أنها قررت ارتداء الحجاب.

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