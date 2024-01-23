أساتذتنا .. مشروع جديد بمركز اللغة والثقافة العربية لبناء جسور للتواصل بين الأجيال

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة مشروعًا جديدًا تحت عنوان "أساتذتنا".



يأتي ذلك انطلاقًا من الاستفادة بجهود السابقين وحرصًا على أن يؤدي المركز دورًا مهمًا في بناء جسور للتواصل بين الأجيال المختلفة ثقافيًا وأدبيًا وفي لمسة وفاء من مدير المركز الدكتور أحمد عمار خاصة للأساتذة الراحلين.

وقرر المركز عمل ندوات شهرية تحت عنوان "أساتذتنا" يستعيد من خلاله شهريًا سيرة ومسيرة أساتذة راحلين لكنهم باقون بإسهاماتهم وجهودهم في إثراء اللغة العربيّة وتدريسها وحريصين على أن تكون لهم بصماتهم في وعي الطلاب بأهميتها وقيماتها في حياتهم.

إحياء ذكرى الأديب الكبير الدكتور يوسف خليف

وتقام أولي ندوات مشروع "أساتذتنا" يوم الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ من الخامسة إلى السابعة مساء حول إحياء ذكرى الإستاذ الجليل والأديب الكبير الدكتور يوسف خليف.

يقدم الندوة الأستاذ الدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة.

جدير بالذكر أن الدكتور يوسف خليف له أكثر من ٢٢ كتابا منها الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، الحب المثالي عند العرب،

بالإضافة لعدد من الدواوين الشعرية المتميزة.

وكان الدكتور يوسف خليف مقرر لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو لجنة الجوائز التشجيعية للشعر في المجلس، وجمع بالإضافة إلى نشاطه الأكاديمي نشاطًا آخر في الصحف والمجلات المصرية والعربية

وحصل الدكتور يوسف خليف على جائزة الملك فيصل ١٩٨٩ وجائزة الدولة التقديرية في الآداب ١٩٩٣ وتوفي رحمه الله ١٩٩٤.