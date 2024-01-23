شاهد ردة فعل أسماء لمنور على حمل رحمة رياض خلال مشاركتهما في حفل joy awards

تفاعلت الفنانة أسماء لمنور، مع الفنانة العراقية رحمة رياض، التي ظهرت عليها ملامح الحمل، خلال مشاركتهما في حفل joy awards بالرياض.
أثناء إجراء أسماء لمنور لقاءً صحفيًا، تدخلت رحمة رياض لترحب بها، ففوجئت أسماء لمنور بعلامات الحمل على رحمة، وابتسم وجهها، وقالت للجنين: “أنا صاحبة ماما”.
وظهرت رحمة رياض في الحفل، وكان الحمل واضحًا عليها، وقالت على هامش الحفل، إنها حضرت النسخة الماضية من joy awards، وسألها أحد المذيعين عن أمنيتها، فكانت أمنيتها أن تكون أما، وقد تحقق حلمها في عام واحد.
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