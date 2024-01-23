شاهد ريم السياري تكشف كيف خدعتها صديقتها بعدما استعارت طقمها الألماس لحضور مناسبة زواج

في مقطع فيديو على تيك توك، شاركت المشهورة “ريم السياري” تجربتها مع خدعة قامت بها صديقتها التي لم تتوقعها.

استدانت صديقتها طقم الماس الثمين الخاص بها لحضور حفل زفاف، ولكن بعد يوم واحد، لم تعود الصديقة بالطقم.

وفي الفيديو، أفادت السياري بأنها قامت بإرسال رسالة لصديقتها لاسترجاع الطقم، ولكنها تلقت اتصالًا منها تفادت فيه بأنها في رحلة سفر. بعد عدة أيام، استلمت السياري الطقم وعندما فتحت الصندوق، اكتشفت أن الطقم كان متكاملًا. في اليوم التالي، قررت وضع الطقم في خزنة البنك.

وبعد 8 أشهر، حانت لها مناسبة جديدة وقررت ارتداء الطقم، لكنها اكتشفت أن إحدى الأحجار قد تساقطت منه. حاولت إصلاح الطقم في محل الماس، لكنهم أخبروها أنه إكسسوار زجاج وغير قابل للإصلاح. ذهبت إلى محل آخر وتلقت نفس الإجابة.

في النهاية، ذهبت إلى المحل الذي اشترت منه الطقم وأخبرتهم بالمشكلة، فأكدوا لها أن الطقم ليس من الماس بل هو إكسسوار. وبسبب عدم وجود تسجيلات فيديو تثبت الخدعة، لا تستطيع المشهورة مواجهة صديقتها. وختمت قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل”.