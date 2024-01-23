كشف الفنان الكويتي خالد أمين عن سبب عدم زواجه حتى الآن، رغم بلوغه 52 عامًا.

وقال خلال لقاء إذاعي: “أنا لم أجد الزواج ضمن أولوياتي في الحياة، فأنا أحب السفر والرياضة الخطرة في البر والبحر، ولا أحب أن أكون مقيدًا في مكان واحد، فإذا تزوجت وسافرت، فسأفكر في مكان لأترك أطفالي فيه”.

وأضاف: “أصدقائي المتزوجون يقولون لي إنني فعلت الشيء الصحيح، فهناك من يحب أن يكون رب أسرة ويحب الجلوس في المنزل ويذهب إلى المناسبات الاجتماعية ويربي الأطفال، وهناك من لا يهتم بالزواج ويفضل أن يركز على مشاريع أخرى”.

كانت هذه تفاصيل خبر رغم بلوغه 52 عاما.. شاهد الفنان الكويتي خالد أمين يكشف سبب عدم زواجه حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.