بالصور – نجمات الوطن العربي وتركيا يتألقن في عرض جورج حبيقة في أسبوع الموضة الباريسي

استطاعت عدد من الممثلات من الوطن العربي وتركيا الأنظار خلال حضورهن عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وقد خطفت الممثلة التركية، ميليسا باموك، التي اشتهرت في بطولة عدّة مسلسلات منها (اصطدام، حب أعمى، حياة جديدة) الأنظار باطلالتها بعدما اختارت تصميمًا رائعا من جورج حبيقة والتقطت الصور وتمايلت امام عشرات الكاميرات وجلست في الصفوف الامامية لمتابعة المجموعة الجديدة لربيع وصيف ٢٠٢٤ وذلك على أنغام موسيقى الفنانَتين الكبيرَتين أم كلثوم وفيروز وذلك في ختام عرض المجموعة.

أما الممثلة أمينة خليل تألقت خلال حضورها العرض ولفتت انه كان لها الشرف في حضور عرض الأزياء الراقي للمصمم جورج حبيقة في أسبوع الموضة في باريس. واكّدت انها أُذهلت بجمال المجموعة التي شاهدتها بالاضافة الى موسيقى أم كلثوم التي أضفت مزاجًا استثنائيًا برأيها.

كما أعربت الممثلة ديما قندلفت عن سعادتها بتواجدها في اسبوع الموضة في باريس حيث تألقت بتصميم مميز من جورج حبيقة وتابعت عرض المجموعة الجديدة هي التي تألقت بأزيائه قبل يوم واحد على السجادة الخزامية لحفل جوي اووردز في الرياض.

كذلك فعلت الممثلة سينتيا صاموئيل التي سافرت مباشرة من السعودية الى فرنسا بعد حضورها “جوي أووردز”لتتابع عرض مجموعة جورج حبيقة ضمن اسبوع الموضة الباريسي. حيث نشرت فيديو عبر حسابها على ستوري من أجواء عرض الازياء.