الدكتورة يومي: "عبالي حب من طرف واحد ويعذبني"

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت نجمة مواقع التواصل الدكتورة يومي الجمهور بـ الكشف عن رغبتها بحب شخص لا يحبها، اذ قالت: "عبالي حب حدا ما يحبني، حب من طرف واحد ويعذبني"، الأمر الذي أحدث جدلا بين الجمهور.



على صعيد آخر كانت قد أطلت الدكتورة يومي بـ فيديو على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيه عن تعرضها لحرق من الدرجة الثالثة، بعد ان دعت على نفسها بذلك، اذ قالت في الفيديو: "دعيت مزح اني احترق و احترقت من الدرجة الثالثة".

ولاقى هذا الفيديو نسبة مشاهدة كبيرة.