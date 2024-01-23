كم حققت أغنية سعد لمجرد ويسرا محنوش بعد يوم من طرحها ؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن طرح الفنان المغربي سعد لمجرد الأغنية الجديدة التي تجمعه بالفنانة التونسية يسرا محنوش يوم أمس، وصل عدد مشاهدات الأغنية إلى ما يقارب النصف مليون مشاهدة على يوتيوب.
الأغنية تحمل عنوان "عندي فكرة"،من كلمات رامي العبودي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي.
وتقول كلمات الأغنية: "عندي فكره مرة حلوه اني وانته نروح سفره تجي نسافر للغرام لا تفكر يلا بينا نعيشك بعيشه زوينا اسويلك روحي خيمه ونترك الدنيا القديمه شرايك بقلبي تنام لاتفكر يلا بينا نعيشك ابعيشه زوينا".
وتعد أغنية "عندي فكرة" أولى أغاني سعد لمجرد في العام الجديد 2024.
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