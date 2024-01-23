اليوتيوبر الجزائري بلال فضيلي يكشف .. هل دخل فعلاً مجال التمثيل ؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد ما تردد مؤخراً عن استعداده للانخراط في تجربة التمثيل عبر مسلسل درامي جزائري يعرض في شهر رمضان المقبل، نفى اليوتيوبر الجزائري الشهير بلال فضيلي والذي يعتبر من بين أكثر صناع المحتوى متابعة في الوطن العربي الأمر.
وأبدى بلال فضيلي استغرابه من هذه الشائعات، وأعلن في تصريح خ أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وأضاف كمال أنه في حال وافق على التجربة، فليس حالياً على الأقل، بل سيعلن عنها في الوقت المناسب.
وختم بلال فضيلي بأن هؤلاء الشائعات وراءها أشخاص تريد إستغلال الشعبية التي حصدها في الجزائر وذلك لصالح صفحاتهم ومواقعهم الإعلامية
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