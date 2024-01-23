بالفيديو: أبرار محمد تكشف عن شروط ضرورية في اختيار زوجها

أكدت الفنانة الكويتية أبرار محمد على الشروط التي تعتبرها ضرورية في اختيار زوجها.

وأوضحت أبرار محمد أنها ترغب في أن يكون لديها شقة مملوكة في لندن، وأنها لا تقبل بأي تبرير يتعلق بعدم توفر الأموال، لأنها تعتبر أن الرجل يجب أن يتحلى بالمسؤولية المالية.

وأضافت أنها لا ترغب في أن يكون الزوج يشتكي لها بشكل مستمر من همومه ومشاكله، لأنها ليست حاملة لمشاكل أخرى، وتفضل أن يكون الزوج قادرًا على التعامل مع الصعاب بطريقة إيجابية وأن يحافظ على الابتسامة في وجهها.

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