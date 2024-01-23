شاهد حليمة بولند تظهر بالحجاب خلال زيارتها لـ إيران

زارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، إيران، حيث زارت عددًا من المعالم الدينية، منها ضريح الإمام علي بن موسى الرضا، وشاركت متابعيها إطلالتها بالحجاب.
تجولت حليمة في الضريح، وشاهدت معالمه، كما قابلت أحد المسؤولين هناك، والذي أكد لها أن الضريح يستقبل الزوار غير الإيرانيين على مدار اليوم.
وأضاف المسؤول أن الضريح يقدم للزوار الخدمات باللغات العربية والإنجليزية ولغات أخرى، وذلك على مدار اليوم.
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