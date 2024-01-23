منة شلبي تنشر صورة تجمعها مع تركي آل الشيخ ونجوم الفن في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة شلبي، صورة تجمعها بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، ونجوم الفن على هامش حفل "joy awards"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة كل من المستشار تركي آل الشيخ، ومنة شلبي، أحمد عز، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد السقا، رامي إمام، كريم عبد العزيز، آسر ياسين، شيكو، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز.

وعلقت منة على الصورة: "لا حاجة إلى التعليق".

يذكر أن، حفل "JOY AWARDS"، أقيم السبت الماضي، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة.

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