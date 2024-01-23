رامي صبري يطرح كليب "بين الحيطان"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان رامي صبري، فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بين الحيطان" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "بين الحيطان" هي إحدى أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد الذي يحمل اسم "النهايات أخلاق".

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري وألحان وتوزيع موسيقي ومكس وماستر عمرو الخضري وعازف الجيتار مصطفى نصر، إخراج الفيديو كليب المخرج فادي حداد.

وكان رامي صبري قد طرح منذ أيام أغنية "ليك غلاوة عندي" عبر قناته بموقع "يوتيوب".

وتعد أغنية "ليك غلاوة عندي" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار ايردم وشيلو يحيى مهدي.

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