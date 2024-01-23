هكذا علق محمد أنور على ظهوره مع نجاة الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد أنور، صورة مع الفنانة نجاة الصغيرة خلال تواجدهما في الرياض على هامش حفل "joy awards"، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام".

وعلق "أنور" على الصورة، قائلا: "مع العظيمة الجميلة نجاة الصغيرة".

ومثّل ظهور نجاة الصغيرة مفاجأة كبيرة لكل محبيها، وظهرت على مسرح بكر الشدي، لتقدم أغنيتها الشهيرة "عيون القلب" وسط ترحيب وتصفيق حار من كل الحضور، وذلك بعد عرض فيديو يضم شهادات عنها وصورا من مسيرتها الفنية المميزة.

وصعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على المسرح لتكريمها، وسط ترديد حضور الحفل "وحشتنيا قوي".

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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