ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفى بعد وعكته الصحية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - علم موقع "الخليج 365" من مصادره الخاصة، عن زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز لطليقها الفنان أحمد العوضي داخل المستشفى التي يتواجد فيها للعلاج.

وقال المصدر، إن ياسمين عبد العزيز حضرت مساء أمس الإثنين، إلى المستشفى للإطمئنان على حالة العوضي الصحية.

يذكر أن، السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب"، كان قد كشف عن نقل أحمد العوضي إلى المستشفى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته"، قبل أن يقوم بحذف المنشور في وقت لاحق.

يذكر أن، أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، أعلنا رسميا الأسبوع الماضي، عن طلاقهما بعد زواج دام لـ 5 سنوات.