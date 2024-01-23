الحلفاوي يوجه رسالة لـ تريزيجيه بعد التأهل لدور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة للاعب المنتخب الوطني محمود تريزيجيه، بعد تأهل المنتخب الوطني لدور الـ 16 عقب تعادله مع منتخب كاب فيردي المتصدر المجموعة.

وأعاد الحلفاوي، نشر تدوينة لموقع "يلا كورة" يظهر فيها لاعب المنتخب الوطني محمود تريزيجيه، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "شكرا يا بطل.. دائما في الموعد".

وتعادل المنتخب الوطني مع الرأس الأخضر - كاب فيردي بهدفين لكل منهما خلال المباراة التي أقيمت بينهما في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ليحصد المركز الثاني بالمجموعة.

وحجز المنتخب الوطني مقعده في الدور التالي من البطولة في وصافة المجموعة، برصيد ثلاثة نقاط؟" مستغلا تعادل غانا مع موزمبيق في نفس المجموعة ورفع كل منهما رصيده إلى نقطتين.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة، التي تضم كل من: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا في دور ال16.

وتقام مباراة منتخب مصر مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة بدور الـ 16، يوم الأحد المقبل 28 يناير الجاري.

ويتصدر المجموعة السادسة قبل الجولة الأخيرة المنتخب المغربي برصيد أربعة نقاط، ويليه منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين، وفي المركز الثالث منتخب زامبيا بنفس الرصيد ويتذيل المجموعة منتخب تنزانيا برصيد نقطة واحدة.

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