نادية الجندي مشرقة بإطلالة جديدة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية نادية الجندي صورة جديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

الجندي بدت مشرقة بإطلالتها الجديدة حيث ارتدت جينز مع توب بيضاء وجاكيت جلدية باللون الزهري.

ولاقت صورة الجندي الإستحسان من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومن بين التعليقات التي وردت:"ماشاءالله ..شو هالقعدة الحلوة قمرر ومتالقة طول عمرك حبيبتي ربنا يديم عليكي الصحة والعافية"، و"عندما يجتمع الجمال والاناقه والانوثه

ما شاءالله جميل دوما وابدا الله يحفظك ناديه..امين".

ودائماً ما تلفت الجندي الأنظار بلإطلالاتها الجميلة، وحفاظها على شبابها ومجاراتها للعصرية أيضاً.

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