فن ومشاهير

نادية الجندي مشرقة بإطلالة جديدة لها

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية نادية الجندي صورة جديدة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.


الجندي بدت مشرقة بإطلالتها الجديدة حيث ارتدت جينز مع توب بيضاء وجاكيت جلدية باللون الزهري.
ولاقت صورة الجندي الإستحسان من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومن بين التعليقات التي وردت:"ماشاءالله ..شو هالقعدة الحلوة قمرر ومتالقة طول عمرك حبيبتي ربنا يديم عليكي الصحة والعافية"، و"عندما يجتمع الجمال والاناقه والانوثه
ما شاءالله جميل دوما وابدا الله يحفظك ناديه..امين".
ودائماً ما تلفت الجندي الأنظار بلإطلالاتها الجميلة، وحفاظها على شبابها ومجاراتها للعصرية أيضاً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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