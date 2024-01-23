محمد أحمد ينضم لهذا العمل المصري

ميرنا وليد - بيروت - في إطار جديد الممثل المصري محمد أحمد فقد انضم لفريق عمل مسلسل "الحشاشين" وهو كريم عبد العزيز تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

العمل سيعرض في شهر رمضان المبارك المقبل، وهو بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقكولا معوض، سامي الشيخ، ميمي جمال، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر.

المسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر الميلادي.

يذكر أن كلمة "الحشاشين" لا يعنى بها من يتعاطوا الحشيش، بل إلى فرقة الحشاشين التي كانت تقوم باغتيالات دموية لشخصيات مهمة.

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