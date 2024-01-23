ماغي بو غصن تعلق على تكريم نجوى كرم في حفل " Joy Awards "

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على تكريم الفنانة اللبنانية نجوى كرم في حفل "Joy Awards" في المملكة العربية السعودية، حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"بيلبقلك التكريم الكبير متلك ومتل اسمك.

كتير كنت فخورة إنّك نجمة كبيرة حاملة إسم لبنان بمهرجان عالمي المستوى بالرياض. بتستاهلي كل التكريمات.. كنتي شمس عالمسرح.. وكلمتك لهالبلد بتكبّر القلب".

نجوى كرم كانت قد نشرت فيديو من المناسبة على صفحتها الخاصة، وقالت: "بدّي أشكر المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه، على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على جائزة صنّاع الترفيه الفخرية اللي منحوني اياها، واللي بدوري بحب إهديها لوطني الحبيب لبنان "لأنّي غنّيت كرمالو"، بتمنى كون قدّ مسؤولية بلدي، ووصل رسالتي بكلّ أمانة وفخر".

وقد كُرّمت نجوى كرم بـ"جائزة صنّاع الترفيه الفخرية"، بعد أن أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز اسم نجوى كرم أمام الحضور من نجوم الوطن العربي والعالم، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وعبر شاشات مجموعة MBC المختلفة.