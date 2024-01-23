ميرنا وليد - بيروت - تبدأ الممثلة المصرية نيللي كريم تصوير مسسلها الجديد "فراولة" اليوم الثلاثاء الذي سيعرض في موسم رمضان المقبل 2024، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد علي، حيث تقدم نيللي كريم لأول مرة مسلسلا من 15 حلقة، وتدور أحداثه في رحلة صعود لسيدة من الصفر إلى سيدة مجتمع .
وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "عملة نادرة" وعرض في الموسم الرمضاني الماضي وشارك في بطولة المسلسل أحمد عيد، جمال سليمان كمال أبو رية، ندى موسى، وآخرون، إخراج ماندو العدل .
كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم تبدأ تصوير أحدث أعمالها "فراولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.