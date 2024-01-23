نيللي كريم تبدأ تصوير أحدث أعمالها "فراولة"

ميرنا وليد - بيروت - تبدأ الممثلة المصرية نيللي كريم تصوير مسسلها الجديد "فراولة" اليوم الثلاثاء الذي سيعرض في موسم رمضان المقبل 2024، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد علي، حيث تقدم نيللي كريم لأول مرة مسلسلا من 15 حلقة، وتدور أحداثه في رحلة صعود لسيدة من الصفر إلى سيدة مجتمع .



وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "عملة نادرة" وعرض في الموسم الرمضاني الماضي وشارك في بطولة المسلسل أحمد عيد، جمال سليمان كمال أبو رية، ندى موسى، وآخرون، إخراج ماندو العدل .