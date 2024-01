صوفيا كوبولا تكشف سبب إلغاء مسلسلها " The Custom of the Country "

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المخرجة الأميركية صوفيا كوبولا عن سبب قيام شركة Apple بإلغاء سلسلتها المحدودة "The Custom of the Country" للمؤلفة الراحلة إيديث وارتون، والتي كانت ستقوم ببطولتها النجمة العالمية فلورنس بيو، قبل بدء العمل عليها.



حيث قالت المخرجة، المعروفة بإخراج أفلام مستقلة ومشهورة مثل "Lost in Translation" و"The Bling Ring" و"Priscilla"، إن المديرين التنفيذيين لم يريدوا وضع البطلة غير المحبوبة في قلب القصة.

حيث صرحت كوبولا قائلة:" انسحبت شركة Apple من تمويل المسلسل، وهذا عائق حقيقي، حيث أننى اعتقدت أن لديهم موارد لا حصر لها".

وأكدت كوبولا:" لم تفهم شركة Apple شخصية أوندين بطلة The Custom of the Country، لأنها غير محبوبة، على عكس شخصية توني سوبرانو من المسلسل الشهير".