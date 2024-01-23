ميرنا وليد - بيروت - كشفت المخرجة الأميركية صوفيا كوبولا عن سبب قيام شركة Apple بإلغاء سلسلتها المحدودة "The Custom of the Country" للمؤلفة الراحلة إيديث وارتون، والتي كانت ستقوم ببطولتها النجمة العالمية فلورنس بيو، قبل بدء العمل عليها.
حيث قالت المخرجة، المعروفة بإخراج أفلام مستقلة ومشهورة مثل "Lost in Translation" و"The Bling Ring" و"Priscilla"، إن المديرين التنفيذيين لم يريدوا وضع البطلة غير المحبوبة في قلب القصة.
حيث صرحت كوبولا قائلة:" انسحبت شركة Apple من تمويل المسلسل، وهذا عائق حقيقي، حيث أننى اعتقدت أن لديهم موارد لا حصر لها".
وأكدت كوبولا:" لم تفهم شركة Apple شخصية أوندين بطلة The Custom of the Country، لأنها غير محبوبة، على عكس شخصية توني سوبرانو من المسلسل الشهير".
كانت هذه تفاصيل خبر صوفيا كوبولا تكشف سبب إلغاء مسلسلها " The Custom of the Country " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.