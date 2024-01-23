أصالة| موعد طرح كليب "صندوق" من ألبوم "لحقت نفسي 2"

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الفنانة أصالة نشاطها الغنائي، بطرح كليب غنائي جديد “صندوف”، الذي يتضمن الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

موعد طرح كليب أصالة الجديد صندوق

ومن المقرر أن يتم طرح كليب صندوق يوم الخميس 25 يناير الساعة السادسة مساءً عبر قناة أصالة الرسمية على يوتيوب.

أصالة كليب صندوق

كانت قد طرحت أصالة الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي في أكتوبر من العام الماضي، وتوالى بعده عدد من الحفلات الغنائية الناجحة التي قدمت فيه بعض أغانيه التي لاقت ردود فعل إيجابية وتفاعلا مميزا مع أدائها الطربي.

أصالة الفنانة المفضلة في المهرجان السعودي joy awards

فازت أصالة حديثًا بالفنانة المفضلة في فعاليات مهرجان joy awards 2024، بحضور كوكبة ضخمة من نجوم الفن والرياضة والإعلام من حول العالم، والتي تقاسمتها مع الفنانة أنغام استمرارًالاتمام محاولات الصلح بينهما، وقدم لها الجائزة فنان العرب محمد عبده وتسلمتها برفقة زوجها فائق حسن

تفاصيل الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي أصالة

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 6 أغان، “ رجل مثالي، مانجا، فوق، مارس إبريل، لما بنتجاهل، الأخبار الحلوة”، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لازمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

كانت أحدث الأغاني التي طرحتها أصالة “التاج”، التي سجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها :"حسن يبرج بالعمى ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

تاج لبس للحسن تاج يروي المفاتن من ظمأ ما تحت تاجه الا السمو ولا فوق تاجه الا السما حسن يبرج بالعمى

ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

غالي ولو شبّهت به وجه الشبه به اغرما يا اعز من يوطى الثرا والنجم على اقدامه ارتمى

مملكتي انت ومالكي لك الولاء والانتماء كل عين ودها بك عسى من قبل ما تلمحك العمى