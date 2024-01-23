مي سليم وأحمد الفيشاوي عرسان دور العرض السينمائي القادم.. صور قلبت السوشيال ميديا

ياسر رشاد - القاهرة - مي سليم وأحمد الفيشاوي ثنائي فيلم "بنقدر ظروفك"، المقرر عرضه في دور العرض السينمائي قريبًا، خطفوا أنظار الجمهور العربي بعد تداول صور من حفل زفافهم بالفيلم، لتنقلب صفحات السوشيال ميديا ويتلقى الثنائي المباركات والتهاني على زواجهم.

وكانت مي سليم نشرت عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي،عدد من صور كواليس أحد مشاهد الفيلم والتي تظهر فيها مرتدية فستان زفاف أبيض وبجانبها أحمد الفيشاوي ببدلة سوداء أنيقة ولم تعلق على أي واحدة منهم اكتفت فقط برسوم تعبيرية، لتثير الجدل حول حقيقة زواجها من الفيشاوي.

وتلقت مي سليم الكثير من التعليقات من الجمهور العربي الذي تسائل هل تلك الصور من أحداث عمل فني أم هي حقيقة وتم الزواج بينهم بالفعل.

وخرجت الفنانة المصرية في العديد من التصريحات الإعلامية لتوضح أنها حين بدأت تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" مع أحمد الفيشاوي لم تنشر أي صور أو كواليس للعمل ولكن بعد تصوير مشهد حفل الزفاف نشرت صور "الفرح"، ولم تتوقع رد فعل الجمهور الذي اعتقد أن الأمر حقيقي، وقالت أن الصور من الفيلم وحين تقرر أن تنزوج ستعلن للجمهور ذلك وتشاركهم فرحتها.

كما شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول جمهورها بصورة من كواليس الفيلم التي تظهر فيها بفستان زفاف وعلقت عليها “فرح جماعي”.

يشار إلى أن فيلم "بنقدر ظروفك" من بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، وبروديوسر إسراء علي، ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.