نجم تركي يعبّر عن اعجابه بصوت حسين الجسمي: “اشعر بالانبهار”

عبّر الفنان التركي الممثل والمغني “خليل ابراهيم جيهان” عن اعجابه الكبير بصوت وإحساس الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مشيرا الى انه يشعر بالانبهار عندما يسمع اغنيات الجسمي، ويتاثر بنبرة صوته ومشاعره واحساسه المذهل ، واصفاً نفسه بأكبر معجبيه.

كلام جيهان جاء خلال حلوله ضيفًا على برنامج “بلا تصنيف” الذي تقدّمه الإعلامية غرايس راضي ويعرض على شاشة “LBC”.

الممثل التركي أشار الى انه كان يخطط للعمل مع الفنان حسين الجسمي لكن تم تأجيل الموضوع بسبب بعض الانشغالات، ولكنه يأمل أن يتم هذا التعاون في المستقبل القريب، مضيفا بأنه لشرف له أن يغني حسين الجسمي اغنية من كتابته.

جيهان تحدّث خلال اللقاء بعفوية كبيرة، عن طفولته، حياته الخاصة، وعن رأيه في الحب مؤكداً بأنه شعور يشجعه على تقديم أفضل ما لديه لافتاً بانه يعشق عمله بشكل كبير .

نشير انها ليست المرة الأولى التي يعبر فيها النجوم الأتراك عن اعجابهم بالفنانين العرب، فقد سبق وان عبر الفنان التركي مراد بوز في البرنامج نفسه عن اعجابه الكبير بالفنان عمرو دياب والفنانة مايا دياب وقال ” انا مهووس بهما”.