ترشيحات جوائز الأوسكار 2024 اليوم .. إليكم توقيت عرضها وهذه الأفلام المتوقع ترشيحها

ميرنا وليد - بيروت - سيعلن زازي بيتز وجاك كويد عن المرشحين لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 يوم الثلاثاء 23 كانون الثاني، وسيبدأ العرض المباشر في تمام الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ من مسرح صامويل جولدوين بالأكاديمية، وسيتم بثه مباشرة على موقع Oscar.

com وOscar.org بالإضافة إلى جميع مواقع التواصل التابعة للأكاديمية.

كما ستبث برامج "Good Morning America" و"ABC News Live" على قناة ABC الترشيحات.

يتوقع كلايتون ديفيس، كبير محرري الجوائز في مجلة Variety، أفلام "الخيال الأميركي"، و"تشريح السقوط"، و"باربي"، و"المحتجزون"، و"قتلة زهرة القمر"، و"المايسترو"، و"أوبنهايمر"، و"حياة الماضي"، و"الحياة الماضية". "أشياء سيئة" و"منطقة الاهتمام" كترشيحات أفضل صورة متوقعة. وفي حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب، فاز فيلم "أوبنهايمر" عن فئة الدراما، بينما فاز فيلم "أشياء سيئة" عن فئة الموسيقى أو الكوميديا، وتصدر فيلم "أوبنهايمر" أيضًا جوائز "بافتا" للأفلام بحصوله على 13 ترشيحًا، يليه فيلم "أشياء سيئة" بحصوله على 11 ترشيحًا.

وتشمل ترشيحات ديفيس المتوقعة لأفضل ممثل برادلي كوبر ("المايسترو")، وكولمان دومينغو ("روستين")، وبول جياماتي ("The Holdovers")، وسيليان ميرفي ("أوبنهايمر")، وجيفري رايت ("الخيال الأمريكي"). وفاز ميرفي بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل في فيلم درامي، بينما حصل جياماتي على جائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي.

ليلي جلادستون ("Killers of the Flower Moon")، وساندرا هولر ("تشريح السقوط")، وكاري موليجان ("Maestro")، ومارجوت روبي ("Barbie")، وإيما ستون ("Poor Things") يتألفون من ديفيس. قائمة المرشحين المتوقعين لجائزة أفضل ممثلة. فازت جلادستون بالممثلة بجائزة الدراما في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، بينما فازت ستون في فئة الموسيقى أو الكوميديا.

وسيعود جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الرابعة التي يستضيف فيها الحفل. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96 في مسرح دولبي يوم 10 مارس/ آذار، على أن يتم بث العرض على قناة ABC.