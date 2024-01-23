فستان إبنة رانيا يوسف يثير الجدل.. هل هو فعلاً شفاف ؟ - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت نانسي إبنة الممثلة المصرية رانيا يوسف الأنظار خلال مشاركتها مع والدتها في مهرجان Joy Awards وذلك بسبب اختيارها لفستان مثير للجدل فالبعض اعتبر الفستان شفاف من الأعلى والبعض الآخر رأى ان اللون البطانة القريب من لون البشرة مما اثار الجدل بتصميمه وهذه النظرية هي الاقرب الى الحقيقة اذ ان الفستان ليس شفافاً بل على العكس وبدت نانسي جميلة ولافتة الى جانب والدتها.



يذكر ان نانسي ترافق والدتها في معظم المهرجانات في الفترة الاخيرة وتحرض على ان تكون موجودة الى جانبها.

