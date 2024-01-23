- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - خطفت نانسي إبنة الممثلة المصرية رانيا يوسف الأنظار خلال مشاركتها مع والدتها في مهرجان Joy Awards وذلك بسبب اختيارها لفستان مثير للجدل فالبعض اعتبر الفستان شفاف من الأعلى والبعض الآخر رأى ان اللون البطانة القريب من لون البشرة مما اثار الجدل بتصميمه وهذه النظرية هي الاقرب الى الحقيقة اذ ان الفستان ليس شفافاً بل على العكس وبدت نانسي جميلة ولافتة الى جانب والدتها.
يذكر ان نانسي ترافق والدتها في معظم المهرجانات في الفترة الاخيرة وتحرض على ان تكون موجودة الى جانبها.
كانت هذه تفاصيل خبر فستان إبنة رانيا يوسف يثير الجدل.. هل هو فعلاً شفاف ؟ - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.