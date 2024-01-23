كليب "عندي فكرة" لـ يسرا محنوش وسعد لمجرد يتصدر تريندات جوجل ويوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر فيديو كليب "عندي فكرة" للنجمين، يسرا محنوش وسعد لمجرد، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد طرحهما العمل الجديد.

فيديو كليب "عندي فكرة"، احتل تريندات موقع الفيديوهات "يوتيوب" على مستوى الوطن العربي، وهو من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان الموسيقار الدكتور طلال وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي وتم تصويره في إمارة دبي تحت إشراف المخرج نويل باسيل.

وكانت ردود الأفعال على العمل المشترك "ديو" منذ إطلاقه قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للجماهيرية الكبيرة التي تتمتع بها الفنانة يسرا محنوش عربيا.