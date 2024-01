كاظم الساهر| بدء الدعاية الرسمية لألبومه الشتوي الجديد (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت الدعاية الرسمية لألبوم القيصر كاظم الساهر “وفية”، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر كامل المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

موعد طرح ألبوم كاظم الساهر الجديد “وفية”

ومن المقرر أن يتم طرح ألبوم كاظم الساهر الجديد “وفية” يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، وطرحت الصفحات الرسمية للقيصر مقاطع من الدعاية الرمسةي للألبوم تمهيدًا لطرحه.

عدد أغاني ألبوم كاظم الساهر الجديد

ومن المقرر ان يضم ألبوم كاظم الساهر الجديد 12 أغنية مع تواجد بارز للشاعرين نزار قباني وكريم العراقي، بجانب بعض من كلمات كاظم الساهر، وبمشاركة “ياسر البيلي، دارين شبير، داوود الغنام، خليل عيلبوني، وآخرون”، على أن تكون أحد أغاني الألبوم بعنوان “وفيّة” والتي قال بعض من كلماتها خلال إحدى لقاءاته التلفزيونية حديثًا، وهي “الله يعلم يا وفية كم ضاقت الدنيا عليا لما أضعتك من يديا اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني الله يعلم الله يعلم يا وفيّة”.

ألبوم موسيقي لكاظم الساهر مع ميشال فاضل

أغنية وفية لـ كاظم الساهر من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، ألحان كاظم الساهر، وأصر الساهر على طرح أولى أغنيات ألبومه من كلمات الراحل كريم العراقي إهداءً لروحه.

وفي سياقٍ متصل جمهور القيصر على موعد آخر مع ألبوم موسيقي بعنوان "ميشال فاضل يعزف كاظم الساهر"، والذي سيتضمن 10 معزوفات مميزة، وتم الانتهاء من نصفه.

آخر ألبومات كاظم الساهر حدثيني

كانت آخر ألبومات كاظم الساهر “حدثيني” شتاء 2019، والذي تضمن 5 أغنيات “دلوعتي، حنية، حدثيني، سلام على رافديك، صباح الخير ياهانم”.

Hold your Fire.. كاظم الساهر بالإنجليزية للمرة الأولى

كانت أحدث إصدارات كاظم الساهر الغنائية من خلال أغنية Hold your Fire، التي أطلقها كدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من تلحينه وكلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر

توزيع ميشال فاضل

بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا

وتقول كلماتها"

Deep in our hearts We hold a longing for peace We pray for a time When the fighting will cease ( x2) Our frightened children running for their lives Violence steals their innocence Only sadness in their eyes Just for being born of a race or a creed the fallen angels of political greed HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and for me HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and me WE ARE TIRED WE ARE TIRED . Two lovers torn apart he weeps to the sky she paid with her life No time to say goodbye (x2) No time to say goodbye . HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and me HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and me WE ARE TIRED

