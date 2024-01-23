بكتاب"آليات تغطية نزاعات الهوية".. مايكل فارس يصوب ممارسات "إعلام الكراهية"

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثًا عن دار العربي للنشروالتوزيع كتاب "إعلام الكراهية..آليات تغطية نزاعات الهوية"للكاتب الصحفي مايكل فارس.

وصدر الكاتب "عنوانه" بهذه الصيغة كإضاءة على طريق التغطيات الصحفية للنزاعات الطائفية، في محاولة تنبثق عن خبرة طويلة في المجال، لإزاحة روائح الكراهية عن الكتابات الصحفية خلال الأحداث.

ويحكي "مايكل فارس" الذي عمل محررًا للملف القبطي لفترة تزيد عن عشر سنوات بصحيفة اليوم السابع عن فكرته قائلًا: إنني سعيت لرسم خريطة إدراكية متكاملة لتغطية نزاعات الهُوِيَّة الدينية ،والعرقية والإثنية، بإدخال علوم المنطق والفلسفة، وعلم النفس، كمداخل جديدة لفهم العمل الصحفي.

ويرتبط "فارس" بعلم النفس ارتباطًا وثيقًا في رؤيته للأشياء، على عكس وتيرة العمل الصحفي المتسارعة، والتي قد تحول أحيانًا بين الصحافيين، والتأمل.

ويضيف لـ"بوابة الخليج 365" أن الكتاب يقع في ثمانية فصول رئيسية مترابطة، بحيث يؤدي كل منهم للآخر في متوالية معرفية معززة بالمفاهيم الأكاديمية، والرؤى النفسية التي تضع الصحافي أمام رؤية أعمق للنزاعات أثناء مهام التغطية.

ويرمي الكتاب على حد قول المؤلف إلى إلقاء الضوء على بعض تجارب التغطيات المحلية، والعربية لنزاعات الهوية، وما اكتنفها من مفاهيم مغلوطة، وأطروحات سطحية تشوه صورة الحدث، مضافًا إلى ذلك سعار منصات التواصل الاجتماعي التي تؤثر بشكل لافت على آداء الإعلام العربي.

ويطمح "فارس"، بعد أن أمضى في كتابة مؤلفه نحو عام ونصف، إلى أن يصبح مضمونه دستورًا للقائمين على تغطيات نزاع الهوية، بما يتضمنه من أدوات محددة، وقواعد، ونظريات علمية، وتطبيقات عملية وتفاعلية بتقنية الـ QR، ونماذج واقعية، يمكن استخدامها في كل الوسائل الإعلامية الناطقة باللغة العربية.