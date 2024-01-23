تعاون غنائي جديد يجمع تامر حسني وزاب ثروت.. «معلش»

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نجم الجيل الفنان تامر حسني لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع زاب ثروت، بعنوان «معلش»، ومن المقرر أن تطرح خلال الساعات المقبلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى منصات الاستماع المختلفة .

روج تامر حسني للأغنية وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "انتظروا أغنية معلش مع صديقي الفنان زاب ثروت، الساعة 7 مساءً إن شاء الله، على جميع منصات الاستماع، وشاهدوا الكليب على يوتيوب".

تامر حسني

آخر حفلات تامر حسني في دبي

اصطحب نجم الجيل تامر حسني، ابنته تاليا لحفله في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم يوم 13 يناير، وقدم خلال مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة، إضافة إلى أغنيتة الجديدة “موحشتكيش”، التي حققت صدى واسعًا بين الجمهور عقب طرحها.

تامر حسني وابنته تاليا

‎وشارك “حسني” جمهوره ومتابعيه مجموعة صور عقب وصوله دبي، وذلك عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وكتب:" وصولي دبي أنا وتاليه مطقمين ولابسين زي بعض بالمناسبه والله الاستقبال ده حصل عشان تاليه كل الحب و الاحترام للمنظمين الكرام وإدارة فندق palazzo Versace Dubai… جماهير دبي الغاليين منتظركم بكرا إن شاء الله في الحفلة".

تامر حسني

حفل تامر حسني في دبي

أحيا تامر حسني، حفلًا غنائيًا في دبي، يوم 13 يناير الماضي، وقدم خلاله باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

تامر حسني

وكان تامر حسني روج للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وكتب:« لكل الجماهير الغاليه في دبي وحشتوني جدا، مستنيكم يوم 13 يناير، في مجمع سكاي دايڤ هكون إن شاء الله افتتاح الفقرة الغنائية ».

تفاصيل أجدد أغاني تامر حسني “موحشتكيش”

أغنية موحشتكيش من كلمات أمير طعيمة ،ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن إخراج تامر حسني، وتقول كلماتها:" شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف إسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحده تانيه غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه ".

تامر حسني وابنته

ثراء جبيل وتامر حسني

وظهرت الفنانة ثراء جبيل بفيديو كليب أغني موحشتكيش في مشاهد رومانسية مع تامر حسني .

ويعد الفيديو كليب أولى مفاجآت تامر حسني للجمهور في عام 2024، إذ تعد «موحشتكيش» أحدث أغنيات ألبوم تامر حسني والذي يحمل اسم «هرمون السعادة» .