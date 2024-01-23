شاهد ردة فعل أبناء سعود غربي على ظهوره مع صيتة السبيعي

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل أبناء مشهور سناب شات، سعود غربي، بعد ظهوره مع المشهورة صيتة السبيعي.

وبعد ظهور سعود مع صيتة في حفل عام، عاد إلى منزله فوجد الباب مغلقًا. نادى على أحد أطفاله وقال له “افتح أنا أبوك”، ليرد عليه الطفل: “لا أريد أن أفتح لك، أنت خروف”.

وحاول سعود التحدث مع ابنته، ولكنها ردت عليه: “أنت خروف لأنك تتكلم مع البنات. كان هناك مليون شخص في الحفل، فلماذا تصور مع البنات؟”.

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