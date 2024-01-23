فن ومشاهير

تعرف على موعد حفل نوال الزغبي ومروان خوري في تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد المطربة نوال الزغبي والفنان مروان خوري لإحياء حفل غنائي في تونس، ومن المقرر إقامتها يوم 17 فبراير المقبل.

وروجت نوال، للحفل ونشرت البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X".

يذكر أن، نوال الزغبي احتفلت مؤخرا بوصول أغنيتها "فخامة معاليك" إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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