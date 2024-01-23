نشوى مصطفى: "يا رب ديم علينا نعمة الفن الراقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إن الفن الراقي بيهذب الأرواح ويهون صعوبة الحياة ويزيل عن الروح ما فيها من رهق.

وكتبت نشوى، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "يا رب ديم علينا نعمة الفن الراقي اللي بيهذب الأرواح، وبيهون عليها صعوبة الحياة وبيزيل عن الروح ما فيها من رهق".

وأضافت: "الفن نور.. الفن بيتجلى عليه أنوار اسم الله البديع".

وتشارك الفنانة نشوى مصطفى في دراما رمضان 2024 بمسلسل "إمبراطورية ميم" وهو مأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، ومن إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته خالد النبوي ، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، محمود حافظ.

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