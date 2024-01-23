وفاة والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت منذ قليل والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح حسبما أعلنت طليقته الفنانة فوزية محمد.

وكتبت فوزية، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدة بناتي ووالدة المؤلف أحمد عبد الفتاح والد بناتي.. الحاجة فاطمة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك وأغفرلها وأسكنها فسيح جناته".

يذكر أن، آخر أعمال السيناريست أحمد عبد الفتاح مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، سينتيا خليفة، عمرو عبد الجليل، أحمد الشامي، العمل عرض في رمضان الماضي.

اقرأ أيضا:

أحمد السقا بين النيران في كواليس تصوير"جولة أخيرة" (صور)

نجلاء بدر تكشف عن صورة نادرة لها في الطفولة