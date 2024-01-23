أمينة خليل بـ"فستان" قصير في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يعلق(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة أمينة خليل لجلسة تصوير جديدة على هامش عرض أزياء في باريس.

ونشرت أمينة، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها مرتدية "فستانا قصيرًا"، وعلقت: "لحظات قبل عرض أزياء الآسر في قصر طوكيو في باريس".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت كالتالي: "هنا سأسكت، جميلة، أنيقة، جذابة، ما شاء الله، عسل، منورة الدنيا كلها".

من ناحية أخرى، تشارك أمينة خليل في فيلم "أنف وثلاث عيون" المقرر طرحه بالسينمات يوم 31 يناير الجاري.

الفيلم من إخراج أمير رمسيس، ومعاجلة درامية معاصرة للسيناريست وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم نقلها قبل ذلك لشاشة السينما عام 1972.

"أنف وثلاث عيون" شهد عرضه العالمي الأول في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وتدور أحداثه حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

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