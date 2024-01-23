لأنه حفل مختلف، نفاد تذاكر حفل أنغام وتامر عاشور في موسم الرياض بسرعة قياسية

بسرعة قياسية نفدت تذاكر الحفل الذي سيجمع كل من الفنانَين المصريَين أنغام وتامر عاشور ضمن فعاليات موسم الرياض، من تنظم شركة “بنشمارك” تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

من المُقرر ان يقام الحفل على مسرح ابو بكر سالم يوم ٢٥ كانون الثاني/يناير الجاري تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

وكانت شركة “بنشمارك” قد شاركت بالاعلان الخاص بالحفل عبر صفحتها الرسمية على انستغرام وعنوانه حوار غنائي بين انغام وتامر عاشور، وارفقته بالتعليق التالي: “تكمل عذوبة الألحان مع جمال الكلمة ومع كل اغنية نسلطن عليها نتذكر اغنية ثانية ننطرب بكلماتها وكيف كل أغنية ممكن تردّ على اغنية … عيشوا الشعور ولا يفوتكم الاستمتاع بأجمل حوار غنائي بين الفنانة انغام والفنان تامر عاشور “.

الفنانة انغام من جهتها شاركت البوستر الخاص بالحفل المنتظر على صفحتها الخاصة على انستغرام وكتبت: “الأغاني التي تحبونها ممكن ان نتخيلها بشكل مختلف لما تسمعوها في حوار غنائي بيني وبين تامر عاشور، في انتظاركم يوم ٢٥ يناير على مسرح أبو بكر سالم في حفلة مختلفة جدًا”.

من جهته شارك تامر عاشور متابعيه الاعلان الترويجي للحفل عبر انستغرام، وأرفقه بتعليق قال فيه: “لأول مرة حفلة استثنائية وحدث مميز على مسرح ابو بكر سالم بالرياض… حوار غنائي يجمعني بالنجمة الكبيرة انغام، سنغني طول مدة الحفل مع بعض على مسرح واحد”.

وأكد عاشور في منشوره على وجود مفاجآت كثيرة ومدهشة في الحفل، قائلا: “لن أحرق المفاجآت، أنتظركم حتى تشاهدوا بأنفسكم “.