عادل كرم مختلِف في اول صورة له من “نقطة انتهى”

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يشارك الممثل عادل كرم في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد بعنوان “نقطة إنتهى”. وقد نشر الممثل اللبناني عبر حسابه الخاص على موقع “انستغرام”، أول صورة له من كواليس تصوير العمل الذي سيجمعه بالممثل عابد فهد.
عادل كرم كان قد كشف في لقاء سابق معنا ان المسلسل جميل جدًّا، وهو يشعر بالسعادة في تعاونه الأوّل مع الممثل عابد فهد الذي يكنّ له حبًّا فائقًا والى جانب نخبة كبيرة من الممثلين من بينهم ندى أبو فرحات، أحمد الزين، أنس طيارة، وآخرون. وتوقّع ان يستمتع الجمهور بالمسلسل الذي يوقّعه مخرج “النار بالنار” محمد عبد العزيز.
وكان عادل كرم قد حضر افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السادسة في مصر . وقد التقاه موقع “الخليج 365” واجرى معه لقاء حصريًا كشف خلاله عن العديد من المشاريع. خاص بالفيديو- ماذا قال عادل كرم عن أزمته الأخيرة مع السعوديين؟ وهل اعتزل تقديم البرامج؟
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