نسرين طافش تضج أناقة في أحدث ظهور لها

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ميرنا وليد - بيروت - في أحدث ظهور للفنانة السورية نسرين طافش، بدت شديدة الأناقة ببلايزر طويلة مطرزة بطريقة راقية، ونسقت نسرين مع البلايزر بوتين من الجلد الأسود، يصل إلى أعلى الركبة.
كما رفعت شعرها، واعتمدت ماكياجاً أبرز ملامح وجهها.
من ناحية أخرى، ستشارك نسرين طافش بمسلسل "بدون مقابل"، وهو بطولة الممثل المصري هاني رمزي وسيعرض في رمضان 2024 .
مسلسل بدون مقابل إخراج جمال عبد الحمید تألیف حسام موسی، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل.
يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو فيلم "أخي فوق الشجرة" مع الممثل المصري رامز جلال ويشارك في بطولته تارا عماد، حمدى الميرغني، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
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