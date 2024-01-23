بكلمات من التقدير..محمد أنور يطل على الجمهور إلى جانب نجاة الصغيرة

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ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري محمد أنور على الجمهور والمتابعين بصورة نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التوصل الإجتماعي، وظهر فيها إلى جانب الفنانة نجاة الصغيرة، وعلقت بكلمات من التقدير على المنشور بالقول: "مع العظيمه الجميله نجاة الصغيره ".
و في وقت سابق، عايد محمد أنور زميله الممثل أمير كرارة بعيد ميلاده من خلال فيديو لهما، ظهرا فيه أثناء تصوير مشهد يحرق فيه كرارة زميله أنور، ليعلق الأخير ساخراً بالقول: "فاكر لما قولتلي اني لو عملت مشهد الحريقه ده بنفسي مش الدوبلير هبقي احمد السقا في ابراهيم الابيض من ساعتها وانا بتعالج ، كل سنه وانت طيب ياباشا مصر".
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