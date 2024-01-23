بعد 10 ايام على طرحها..تامر عاشور يقترب من كسر الـ 9 مليون مشاهدة بـ "هيجيلي موجوع"

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفنان المصري تامر عاشور بتحقيق نجاح كبير بأحدث أعماله التي طرحها، وهي أغنيته "هيجيلي موجوع" التي تخطت الـ 8 مليون مشاهدة، وذلك بعد 10 أيام فقط على طرحها على يوتيوب، ووصلت إلى 8 مليون و 866 ألف مشاهدة.



الأغنية من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي عمرو الخضري، وتقول كلماتها:

هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان

‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان

‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه

‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه

‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش

‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش

‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش

‎مسكين و غلبان..

‎قالولي بعديك خلاص ضاع

‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة

‎ب وداع

‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي

‎ومفيش

‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش