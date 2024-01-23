ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني جوزيف عطية التيزر الترويجي لأخر أعماله وهي أغنيته المنتظرة “ حضر حالك ”، حيث شارك الفيديو عبر حسابه الخاص، و حمس الجمهور لهذه الأغنية معلقاً على المنشور بالقول: "حضِّر حالَك، قريباً"، ويتعرض جوزيف عطية لنوع من الهجوم عليه في الفيديو كليب حيث يصاب بجروح.
يذكر أن آخر أعمال جوزيف عطية هي أغنية “كون” وهي من الأغاني الرومانسي.
أغنية “كون” كلمات رامي شلهوب، لحن جمال ياسين ورامي شلهوب، توزيع موسيقي جمال ياسين، أما الفيديو كليب فقد حمل توقيع المخرج سامي بساط.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- أكشن وإطلاق نار..جوزيف عطية يطرح التيزر الأول لـ "حضر حالك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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