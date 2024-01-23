بالصور- لن تصدقو سعر حقيبة و حذاء بلقيس الخيالي..إليكم التفاصيل

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اليمنية بلقيس أنظار الجمهور بأخر إطلالتها من خلال صور عبر حسابها الخاص، حيث كانت ترتدي فستان باللون الابيض متوسط الطول ذات أكمام طويلة مزرن بالزخرفات مع معطف طويل باللون الابيض، و تركت شعرها منسدلاً مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت بلقيس تحمل بيدها حقيبة من دار أزياء roger vivier و قدر سعرها بـ 3 ألاف و 200 يورو، بالإضافة إلى حذاء مفتوح ذات كعب من roger vivier أيضاً قدر سعره بـ 890 يورو.
و في وقت سابق، تألقت بلقيس، وظهرت بأناقة عالية، حيث كانت ترتدي فستاناً ضيقاً متوسط الطول باللون الأسود، طُبعت عليه ملامح وجه باللون الذهبي، وإرتدت قفازين أسودين طويلين، وردت شعرها القصير إلى الخلف، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.
الفستان الذي إرتدته بلقيس، من دار أزياء Schiaparelli، ويصل سعره إلى 13 ألف و80 دولاراً أميركياً.
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