بالفيديو- محمد إمام يحتفل بهذه الكلمات بعد تحقيق فيلمه "أبو نسب" هذه الارقام القياسية

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل المصري محمد إمام بنجاح فيلمه "أبو نسب" بعد الأرقام القياسية التي حققها في دور العرض السينمائية حيث وصلت إيراداته إلى 40 مليون، ونشر محمد صورة عبر حسابه الخاص وعلق عليها بالقول : "ابو نسب ٤٠ مليون إيرادات في مصر، شكراً لكل واحد دفع تذكرة و دخل السينما في وسط الامتحانات و الجو البرد و تسريب الأفلام و الظروف اللي بيمر بيها الوطن العربي .

. حبكم للسينما دافع ان الواحد يموت نفسه علشان يبسطكم .. شكراً من كل قلبي".

فيلم "أبو نسب" بطولة الممثلين المصريين محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر و محمد لطفي، تأليف أيمن وتار و إخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و "ليلة هنا وسرور" عام 2018، و حقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.

