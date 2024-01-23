بالصورة- دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني تتألق بالكاجوال وسعر حقيبة يدها سيفاجؤكم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت دانا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني الصغرى على الجمهور بأخر صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهر فيها بلوك كاجوال مميز إرتدت فيه سترة من الجلد قصيرة باللون الاسود مزينة بالفرو مع سروال جينز واسع و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع نظارات شمسية على وجهها، و حملت دانا بيدها حقيبة من دار أزياء LOUIS VUITTON و قدر سعرها بـ 1733 دولار.



و في وقت سابق، تصدرت دانا الحلاني محرك البحث، وذلك بعدما كشف انها دخلت في علاقة حب جديدة، بعد ظهورها في أكثر من مناسبة وفي العديد من الصور وبفيديو، مع شاب وسيم، تبيّن أن اسمه آلان سعد، حسب ما أشارت معلومات موقع الخليج 365.

كما تم تداول صورة جديدة وواضحة له، تظهر وسامته.

