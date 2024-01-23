قصور الثقافة .. ورش متنوعة للأطفال بالإسكندرية.. وأنشطة بالغربية احتفالًا بعيد الشرطة

ياسر رشاد - القاهرة - نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الورش الفنية للأطفال ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال إجازة نصف العام الدراسي في سياق خطة وزارة الثقافة.

وأقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة تصميم زخارف إسلامية بخامات البيئة على مدار يومين تدريب الفنانات لميس سعيد، هبة فضل، ونيرة جلال، ونفذت مكتبة النزهة ورشة تصميم مجسمات بالأوريجامي، بجانب ورشة عمل لتدريب الأطفال على استخدام ألوان الأكريليك، كما أقام بيت ثقافة بولكلي ورشة تصميم لوحات بالألوان المختلفة.

وشهد بيت ثقافة 26 يوليو إقبالا كبيرا خلال ورشة تصميم لوحة ثلاثية الأبعاد 3D بالكانسون والكرتون والفوم الملون تدريب الفنانة سهى أمين.

واهتماما بذوي القدرات الخاصة أعد قصر ثقافة برج العرب يوما ترفيهيا للأطفال تتضمن مسرح عرائس وورشة تصميم ماسكات، وأخرى لعمل تصميمات بالطين الأسواني.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، واصل قصر ثقافة الشاطبي ورشة تصميم الأزياء قامت خلالها المصممة شيماء سعيد بتعريف المتدربات كيفية رسم الجزء العلوي من الموديل وأخد المقاسات بما يتناسب مع طبيعة كل جسم، بينما نفذ نادي المرأة ببيت ثقافة القباري ورشة عمل جوانتي بالكروشيه، تستكمل فعاليتها غدا الأربعاء في الحادية عشرة صباحا.

قصور الثقافة تنظم عددا من الأنشطة بالغربية احتفالا بعيد الشرطة

من ناحية أخرى، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار احتفالاتها بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، ضمن فعاليات البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

في السياق، أوضحت د. أميرة صابر، أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية بطنطا، بأن عيد الشرطة المصرية يعد تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952، والتي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعد أن رفض رجال الشرطة المصرية تسليم أسلحتهم ومعداتهم العسكرية وإخلاء مبني المحافظة، وأكدت خلال كلمتها بقصر ثقافة الطفل بطنطا أن رجال الداخلية دائما يؤدون واجبهم الوطني بأمانة وإخلاص، ويبذلون كل غال ونفيس لحفظ أمن واستقرار مصر، مهما كلفهم الأمر من تضحيات.

وضمن أنشطة ثقافة الغربية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش للاحتفال بتلك المناسبة الوطنية، أشار الشاعر أحمد زايد، خلال كلمته بمحاضرة لبيت ثقافة كفر الزيات إلى أن يوم 25 يناير من كل عام، يستعيد فيه الشعب المصري ذكرى ملحمة وطنية وبطولية سطرها التاريخ بأحرف من ذهب، موضحا أن هذا التاريخ المجيد أصبح مثالا للقدوة وللفداء ولحب الوطن للأجيال الحالية والقادمة، لافتا إلى أن رجال الشرطة المصرية كانوا وما زالوا وسيكونون نموذجا وطنيا فريدا يحتذى به.