بالصور- جينيفر لوبيز تفاجئ الجمهور بقصة شعرها الجديدة وإطلالتها تخطف الأنظار

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص ظهرت فيها بلوك مميز إرتدت فيه توب ضيق باللون الابيض ذات تصميم مميز و أكمام طويلة و عنق عالي مع سروال باللون السود ضيق وحزام عريض باللون الأبيض، وفاجأت الجمهور بقصة شعرها الجديدة حيث قامت بتقصير شعرها كثراً بعد أن كان طويل، وطبقت مكياج مميز اظهرت من خلاله جمال وجهها.
و في وقت سابق، حققت جينيفير لوبيز، رقماً قياسياً بأغنيتها الجديدة "Can't Get Enough"، وذلك بعد ساعات من طرحها على قناتها الرسمية على يوتيوب.
وتعد أغنية "Can't Get Enough" أولى أغنيات ألبومها التاسع، والذي تعود به لوبيز بعد غياب لنحو عقد، إذ كان ألوبم "A.K.A" هو آخر ألبوم لها، وصدر عام 2024.
وشارك مصمم الرقصات والممثل الأميركي ديريك هوغ مع جينيفر في فيديو كليب الأغنية، التي تدور قصتها حول استعادة لوبيز لذكريات زيجاتها الثلاثة السابقة وإلقاء نظرة إلى الوراء فيها استنكار.
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